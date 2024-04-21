İstanbul Fatih'te sopalı intikam dayağı
İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri bir kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Fatih'in Seyid Ömer Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda iki kişi henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada bir başka kişiyi dövdü.
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Olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini dövenlerden birinin arkadaşını gördü.
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Sadırganlar ellerindeki sopayla 18 yaşında olduğu öğrenilen genci dövmeye başladı. Genç bir bakkala sığındı ancak burada da saldırganların elinden kurtulamadı.
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Kafasına aldığı darbelerle yaralanan genç hastaneye gitti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç şikayetçi olmadı.
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"KARŞILIKLI İNTİKAM"
Bakkal sahibi Güngör Şimşek, "Dayak yiyen kişi burada yaşıyor. Öğrendiğim kadarıyla onlar bir grup olup diğerlerini tartaklamışlar. Daha sonra diğerleri de çocuğun bu dükkana girdiğini görüyorlar. Bir arbede yaşanıyor ve içeri dalıp çocuğu dövüyorlar. Karşılıklı intikam. Kafasına sopayla vuruyorlar. 5 tane dikiş atılmış. Çocuk tekrardan bakkala geldi. Sağlık durumu iyiydi" dedi.
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KAVGA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 18 yaşındaki gencin yaralı halde bakkala sığınmasına rağmen şüphelilerin sopayla dövdüğü anlar yer aldı.
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