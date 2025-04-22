Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi olan yerler: 22 Nisan Salı İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

        Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin belirli bölgelerinde geçici kesintiler olabileceğini duyurdu. Vatandaşlar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kesinti detaylarına ulaşabilecek. Enerji kesintisinin hangi ilçeleri kapsayacağına dair bilgiler ise güncel olarak paylaşılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji akışının normale dönmesi bekleniyor. İşte 22 Nisan Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 01:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da 22 Nisan Salı günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde geçici kesintiler yapılacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. Yetkililer, çalışmaların planlanan sürede tamamlanarak enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti. Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların, resmi kanallardan duyuruları takip etmeleri öneriliyor. İşte güncel bilgiler...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 22 Nisan Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        REKLAM

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Habertürk Anasayfa