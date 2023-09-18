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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açıyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açıyor

        Sonbahara girilmesiyle birlikte Devlet Opera ve Balesi de çeşitli bölgelere dağılmış müdürlükleri ile sezonu açmaya hazırlanıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2023 – 2024 sanat sezonunu, 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde olağanüstü repertauvarı ile sezonu açacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:57
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu açıyor
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2023 – 2024 sanat sezonuna, 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nun etkileyici atmosferinde çok seçkin bir repertuvardan oluşan “Sezon Açılış Gecesi” ile başlıyor…

        Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği ‘’Sezon Açılış Gecesi’’, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini , G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler bu gecenin satırbaşlarını oluşturuyor.

        Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yapacağı “Sezon Açılış Gecesi”nde;

        Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler, program kapsamında izlenebilecek.

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