17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4’lük Marmara Depremi’nde 18 bin 373 canı toprağa vermiştik. 12 Kasım 1999’da da bu kez 7.2’lik Düzce Depremi oldu ve 845 kişi can verdi. Kapanan yollar, emniyet şeridini işgal eden araçlar, emniyet şeridine park edilip bırakılan otomobiller yüzünden yardım ulaştırmakta yaşanan zorluklar hafızalarda tazeliğini koruyor.

ACİL KAÇIŞ YOLLARI OTOPARKA DÖNDÜ

1999 depreminin ardından enkaz alanlarına ulaşımın önemi acı bir şekilde görülmüş ve İstanbul’daki 562 cadde ve sokak ‘1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu’ ilan edilmişti. Bu yolların sağ şeritlerine park yasağı getirilmişti. Ne var ki aradan geçen 20 yıl içinde bu acil kaçış yolları otoparka döndü, hatta kimilerine İSPARK bile yerleşti. Yollara dikilen tabelaların bir kısmı otopark tabelalarıyla değişti, bir kısmı ise yok oldu.

DEPREM TRAFİĞİN EN YOĞUN SAATLERİNDE OLURSA?

Bugünkü 5.8’lik depremin ardından İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da bu noktaya dikkat çekti: “2002 yılında İl Afet Koordinasyon Kurulu, İstanbul’da 562 acil kaçış yolu belirlemişti. Bu yollar ana arterlerde bulunuyordu ve sağ şeritleri ayrılmış, tabelalarla buralarda park yasağı olduğu belirtilmişti. Ancak zamanla ‘Acil kaçış yolu’ kavramı ortadan kalktı. Bugün bu yolların bir kısmında İSPARK var. Büyük çoğunluğu da İSPARK olmasa da zaten otopark olarak kullanılıyor. Bu acil kaçış yolları İstanbul trafiğinin en yoğun, en kilit noktaları. Çoğu da büyük hastanelerin bulunduğu yollar. Acil kaçış yollarının düzenlenmesi, bu noktaların otoparka çevrilmesi önlenmeli. Deprem ya trafiğin en yoğun saatlerinde olursa? Yardım ekipleri hiçbir yere ulaşamaz.”

İşte 2014 yılında İstanbul'da parklanma yasağı getirilen 1. Derece Yol Listesi...

PARKLANMA YASAĞI GETİRİLEN 1. DERECE YOL LİSTESİ

İLÇE ADI YOL ADEDİ AVCILAR 9 BAĞCILAR 23 BAHÇELİEVLER 15 BAKIRKÖY 23 BAYRAMPAŞA 14 BEŞİKTAŞ 25 BEYKOZ 24 BEYOĞLU 42 FATİH+EMİNÖNÜ 30 ESENLER 13 EYÜP 26 G.OSMANPAŞA 24 GÜNGÖREN 21 KADIKÖY 27 KAĞITHANE 19 KARTAL 32 KÇEKMECE 11 MALTEPE 19 PENDİK 52 SARIYER 20 ŞİŞLİ 29 TUZLA 9 ÜMRANİYE 8 ÜSKÜDAR 28 ZBURNU 19 TOPLAM 562 NO İLÇE ADI YOL ADI 1. AVCILAR CUMHURİYET CADDESİ 2. AVCILAR FİRUZKÖY YOLU CADDESİ 3. AVCILAR İSTİKLAL CADDESİ 4. AVCILAR KURUÇEŞME CADDESİ 5. AVCILAR PETROL OFİSİ YOLU 6. AVCILAR REŞİTPAŞA CADDESİ 7. AVCILAR TEM BAĞLANTI YOLU 8. AVCILAR URAN CADDESİ 9. AVCILAR YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ 10. BAĞCILAR BAĞCILAR ASFALTI 11. BAĞCILAR BAĞCILAR CADDESİ 12. BAĞCILAR BARBAROS CADDESİ 13. BAĞCILAR BOSNA CADDESİ 14. BAĞCILAR CUMHURİYET CADDESİ 15. BAĞCILAR DAĞ YOLU CADDESİ 16. BAĞCILAR ESENLER CADDESİ 17. BAĞCILAR FATİH CADDESİ 18. BAĞCILAR GÜNGÖREN CADDESİ 19. BAĞCILAR HALKALI CADDESİ 20. BAĞCILAR HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 21. BAĞCILAR İNÖNÜ CADDESİ 22. BAĞCILAR İSTANBUL CADDESİ 23. BAĞCILAR KOÇMAN CADDESİ 24. BAĞCILAR MAHMUTBEY ASFALTI 25. BAĞCILAR MAHMURBEY CADDESİ 26. BAĞCILAR MAHMUTBEY – YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU 27. BAĞCILAR MALAZGİRT CADDESİ 28. BAĞCILAR MİMAR SİNAN CADDESİ 29. BAĞCILAR NAMIK KEMAL CADDESİ 30. BAĞCILAR TEM- E6 BAĞLANTI YOLU 31. BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU 32. BAĞCILAR TRAKYA OTOYOLU BAĞLANTISI 33. BAHÇELİEVLER AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 34. BAHÇELİEVLER ATATÜRK CADDESİ (MEZBAHA) 35. BAHÇELİEVLER BAĞCILAR CADDESİ 36. BAHÇELİEVLER DEĞİRMEN BAHÇE CADDESİ 37. BAHÇELİEVLER ESKİ LONDRA ASFALTI 38. BAHÇELİEVLER FATİH CADDESİ 39. BAHÇELİEVLER FERİT SELİMPAŞA CADDESİ 40. BAHÇELİEVLER İZZETTİN ÇALIŞLAR CADDESİ 41. BAHÇELİEVLER MAHMUTBEY CADDESİ 42. BAHÇELİEVLER MALAZGİRT CADDESİ 43. BAHÇELİEVLER REHBER CADDESİ 44. BAHÇELİEVLER SOĞANLI CADDESİ 45. BAHÇELİEVLER YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ 46. BAHÇELİEVLER MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 47. BAHÇELİEVLER MİMAR SİNAN CADDESİ

1. BAKIRKÖY ADNAN KAHVECİ CADDESİ 2. BAKIRKÖY AKSU- KOŞUYOLU CADDESİ 3. BAKIRKÖY ATAKÖY BULVARI (ATAKÖY 5.KISIM) 4. BAKIRKÖY BAĞLARBAŞI-İNCİRLİ CADDESİ 5. BAKIRKÖY BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR CADDESİ 6. BAKIRKÖY ÇIRPICI CADDESİ 7. BAKIRKÖY ÇOBANÇEŞME VELİ EFENDİ YOLU 8. BAKIRKÖY DR. REMZİ KAZANCIGİL CADDESİ 9. BAKIRKÖY EBUZZİYA CADDESİ 10. BAKIRKÖY FİKRET YÜZALTI CADDESİ 11. BAKIRKÖY FLORYA CADDESİ 12. BAKIRKÖY İSTANBUL CADDESİ (SAHİL) 13. BAKIRKÖY KENNEDY CADDESİ 14. BAKIRKÖY KIRSERDARI CADDESİ 15. BAKIRKÖY KORUTÜRK CADDESİ 16. BAKIRKÖY RAUF ORBAY CADDESİ 17. BAKIRKÖY SIĞIRTMAZ CADDESİ 18. BAKIRKÖY STRAZBURG CADDESİ 19. BAKIRKÖY UĞUR MUMCU CADDESİ 20. BAKIRKÖY YEŞİLKÖY DEMİRYOLU CADDESİ 21. BAKIRKÖY YEŞİLKÖY HALKALI CADDESİ 22. BAKIRKÖY YEŞİLYURT İSTASYON CADDESİ 23. BAKIRKÖY ZUHURAT BABA CADDESİ 24. BAYRAMPAŞA 100. YIL CADDESİ 25. BAYRAMPAŞA 24’LÜK YOL 26. BAYRAMPAŞA 50. YIL CADDESİ 27. BAYRAMPAŞA ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 28. BAYRAMPAŞA AKPINAR CADDESİ 29. BAYRAMPAŞA ALİ FUAT BAŞGİL CADDESİ 30. BAYRAMPAŞA ATIŞALAN CADDESİ 31. BAYRAMPAŞA ESENLER CADDESİ 32. BAYRAMPAŞA ORDU CADDESİ 33. BAYRAMPAŞA RAMİ KIŞLA CADDESİ 34. BAYRAMPAŞA ŞEHİT KAMİL BALKAN CADDESİ 35. BAYRAMPAŞA ULUYOL CADDESİ 36. BAYRAMPAŞA UYGUR CADDESİ 37. BAYRAMPAŞA YAHYA KEMAL CADDESİ 38. BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY-BEBEK CADDESİ 39. BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY-KURUÇEŞME CADDESİ 40. BEŞİKTAŞ BARBAROS BULVARI 41. BEŞİKTAŞ BARBAROS BULVARI BÜYÜKDERE CADDESİ 42. BEŞİKTAŞ BAYILDIM CADDESİ 43. BEŞİKTAŞ BEBEK CADDESİ 44. BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ CADDESİ 45. BEŞİKTAŞ BÜYÜKDERE CADDESİ 46. BEŞİKTAŞ ÇIRAĞAN CADDESİ 47. BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE CADDESİ 48. BEŞİKTAŞ E5-BARBAROS BAĞLANTI YOLU 1. BEŞİKTAŞ HÜSREV GEREDE CADDESİ 2. BEŞİKTAŞ IHLAMUR DERE CADDESİ 3. BEŞİKTAŞ K. KADIRGALAR CADDESİ 4. BEŞİKTAŞ KADIRGALAR CADDESİ 5. BEŞİKTAŞ KURU SOKAK 6. BEŞİKTAŞ MAÇKA CADDESİ 7. BEŞİKTAŞ MUALLİM NACİ CADDESİ 8. BEŞİKTAŞ NİSPETİYE CADDESİ 9. BEŞİKTAŞ ORTAKÖY DEREBOYU CADDESİ 10. BEŞİKTAŞ RUMELİ HİSARI CADDESİ 11. BEŞİKTAŞ SPOR CADDESİ 12. BEŞİKTAŞ ŞAİR NEDİM CADDESİ 13. BEŞİKTAŞ TEM BÜYÜKDERE BAĞLANTISI 14. BEŞİKTAŞ TEM KÖPRÜ YOLU 15. BEYKOZ AHMET MİTHAT CADDESİ 16. BEYKOZ AKBABA CADDESİ 17. BEYKOZ ANADOLU HİSARI-KANLICA CADDESİ 18. BEYKOZ BEYKOZ-İNCİRLİKÖY CADDESİ 19. BEYKOZ ÇUBUKLU CADDESİ 20. BEYKOZ FEVZİ PAŞA CADDESİ 21. BEYKOZ FIRIN SOKAK 22. BEYKOZ HEKİMBAŞI ÇİFTLİK YOLU 23. BEYKOZ HİSAR KALESİ SOKAK 24. BEYKOZ İBRAHİM KELLE CADDESİ 25. BEYKOZ KARAGÖZ SIRTI YOLU 26. BEYKOZ KÖRFEZ CADDESİ 27. BEYKOZ KÜÇÜKSU CADDESİ 28. BEYKOZ MİHRİŞAH VALİDE SULTAN CADDESİ 29. BEYKOZ OKUL CADDESİ 30. BEYKOZ OTAĞITEPE CADDESİ 31. BEYKOZ PAŞABAHÇE-ÇUBUKLU CADDESİ 32. BEYKOZ REŞADİYE BAĞLAR YOLU 33. BEYKOZ SAHİP MOLLA CADDESİ 34. BEYKOZ SULTAN AZİZ CADDESİ 35. BEYKOZ ŞAHİN KAYA CADDESİ 36. BEYKOZ TAŞOCAĞI YOLU 37. BEYKOZ UMUR YERİ CADDESİ 38. BEYKOZ YALIKÖY CADDESİ 39. BEYOĞLU ASKER OCAĞI CADDESİ 40. BEYOĞLU AYNALI KAVAK CADDESİ 41. BEYOĞLU BAHRİYE CADDESİ 42. BEYOĞLU BOĞAZKESEN CADDESİ 43. BEYOĞLU CUMHURİYET CADDESİ 44. BEYOĞLU DEFTERDAR YOKUŞU 45. BEYOĞLU DOLAPDERE CADDESİ 46. BEYOĞLU DOLMABAHÇE GAZHANE CADDESİ 47. BEYOĞLU EVLİYA ÇELEBİ CADDESİ 48. BEYOĞLU FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ

1. BEYOĞLU FİŞEKHANE DERESİ CADDESİ 2. BEYOĞLU GALATA KÖPRÜSÜ 3. BEYOĞLU GAZHANE BOSTAN CADDESİ 4. BEYOĞLU HALICIOĞLU-ŞİŞLİ YOLU 5. BEYOĞLU HASKÖY CADDESİ 6. BEYOĞLU HAVUZ KAPISI CADDESİ 7. BEYOĞLU İMRAHOR CADDESİ 8. BEYOĞLU İNÖNÜ CADDESİ 9. BEYOĞLU İSTİKLAL CADDESİ 10. BEYOĞLU KARAAĞAÇ CADDESİ 11. BEYOĞLU KARAKÖY CADDESİ 12. BEYOĞLU KASIMPAŞA HASKÖY CADDESİ 13. BEYOĞLU KASIMPAŞAKABRİSTANI SOKAK 14. BEYOĞLU KEMERALTI CADDESİ 15. BEYOĞLU KULAKSIZ CADDESİ 16. BEYOĞLU KUMBARAHANE CADDESİ 17. BEYOĞLU MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ 18. BEYOĞLU MEŞRUTİYET CADDESİ 19. BEYOĞLU METE CADDESİ 20. BEYOĞLU MUVAKKİTHANE CADDESİ 21. BEYOĞLU NALINCI BAYIRI CADDESİ 22. BEYOĞLU PİYALE BARUTHANE CADDESİ 23. BEYOĞLU PİYALE PAŞA CADDESİ 24. BEYOĞLU REFİK SAYDAM CADDESİ 25. BEYOĞLU SIRASELVİLER CADDESİ 26. BEYOĞLU TAK-I ZAFER CADDESİ 27. BEYOĞLU TARLABAŞI BULVARI 28. BEYOĞLU TERSANE CADDESİ 29. BEYOĞLU TÜNEL CADDESİ 30. BEYOĞLU UNKAPANI KÖPRÜSÜ 31. BEYOĞLU YENİ YOL SOKAK 32. BEYOĞLU YOLCUZADE İSKENDER CADDESİ 33. EMİNÖNÜ ALEMDAR CADDESİ 34. EMİNÖNÜ ANKARA CADDESİ 35. EMİNÖNÜ ATATÜRK BULVARI 36. EMİNÖNÜ BAB-I ALİ CADDESİ 37. EMİNÖNÜ BÜYÜK REŞİTPAŞA CADDESİ 38. EMİNÖNÜ DİVANYOLU CADDESİ 39. EMİNÖNÜ HÜDAVENDİGAR CADDESİ 40. EMİNÖNÜ KENNEDY CADDESİ 41. EMİNÖNÜ MURADİYE CADDESİ 42. EMİNÖNÜ MUSTAFA KEMAL CADDESİ 43. EMİNÖNÜ ORDU CADDESİ 44. EMİNÖNÜ RAGIP GÜMÜŞPALA CADDESİ 45. EMİNÖNÜ REŞADİYE CADDESİ 46. EMİNÖNÜ ŞEHZADEBAŞI CADDESİ 47. EMİNÖNÜ YENİÇERİLER CADDESİ 48. ESENLER ATATÜRK CADDESİ 1. ESENLER ATIŞALANI CADDESİ 2. ESENLER AYAZMA CADDESİ 3. ESENLER BARBAROS CADDESİ 4. ESENLER ÇİNÇİN DERESİ 5. ESENLER DAĞ YOLU CADDESİ 6. ESENLER FATİH CADDESİ 7. ESENLER GAZİ CADDESİ 8. ESENLER İNÖNÜ CADDESİ 9. ESENLER İSTANBUL CADDESİ 10. ESENLER KIŞLA CADDESİ 11. ESENLER MAHMUTBEY CADDESİ 12. ESENLER TEM BAĞLANTI YOLU 13. EYÜP 2. ÇEVRE YOLU (TEM) 14. EYÜP AKŞEMSETTİN BULVARI 15. EYÜP ATATÜRK CADDESİ 16. EYÜP ATATÜRK BULVARI 17. EYÜP BEYLERBEYİ CADDESİ 18. EYÜP BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU 19. EYÜP CAMİ-İ KEBİR CADDESİ 20. EYÜP ÇEVRE YOLU 21. EYÜP EDİRNEKAPI RAMİ CADDESİ 22. EYÜP EYÜP SULTAN CADDESİ 23. EYÜP FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ 24. EYÜP FATİH KÖPRÜSÜ ÇEVRE YOLU 25. EYÜP FEVZİ PAŞA CADDESİ 26. EYÜP HALİT BİN ZEYD CADDESİ 27. EYÜP İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ 28. EYÜP İSLAMBEY CADDESİ 29. EYÜP KAZIM KARABEKİR CADDESİ 30. EYÜP MALTEPE CADDESİ 31. EYÜP MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 32. EYÜP NAMIK KEMAL CADDESİ 33. EYÜP RAMİ KIŞLA CADDESİ 34. EYÜP SAVAKLAR CADDESİ 35. EYÜP SAYA YOLU CADDESİ 36. EYÜP SİLAHTARAĞA CADDESİ 37. EYÜP YAVEDUT CADDESİ 38. EYÜP YENİ SAHİL YOLU 39. FATİH ABDÜLEZELPAŞA CADDESİ 40. FATİH AKDENİZ CADDESİ 41. FATİH ATATÜRK BULVARI 42. FATİH AYVANSARAY CADDESİ 43. FATİH CERRAHPAŞA CADDESİ 44. FATİH DEMİRHİSAR CADDESİ 45. FATİH FEVZİ PAŞA CADDESİ 46. FATİH KENNEDY CADDESİ 47. FATİH KIZILELMA CADDESİ 48. FATİH KOCAMUSTAFAPAŞA CADDESİ

1. FATİH MACAR KARDEŞLER CADDESİ 2. FATİH MİLLET CADDESİ 3. FATİH MÜRSELPAŞA CADDESİ 4. FATİH OĞUZHAN CADDESİ 5. FATİH VATAN CADDESİ 6. GAZİOSMANPAŞA 2942 SOKAK 7. GAZİOSMANPAŞA ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 8. GAZİOSMANPAŞA ADEM YAVUZ CADDESİ 9. GAZİOSMANPAŞA ATATÜRK BULVARI 10. GAZİOSMANPAŞA CEBECİ CADDESİ 11. GAZİOSMANPAŞA CEBECİ YOLU 12. GAZİOSMANPAŞA CENGİZ TOPEL CADDESİ 13. GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET CADDESİ 14. GAZİOSMANPAŞA ÇUKUR ÇEŞME CADDESİ 15. GAZİOSMANPAŞA ESKİ EDİRNE ASFALTI 16. GAZİOSMANPAŞA HALİTPAŞA CADDESİ 17. GAZİOSMANPAŞA HEKİMSUYU CADDESİ 18. GAZİOSMANPAŞA HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ 19. GAZİOSMANPAŞA İMAM HATİP LİSESİ CADDESİ 20. GAZİOSMANPAŞA İSLAMBEY CADDESİ 21. GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL CADDESİ 22. GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY YOLU CADDESİ 23. GAZİOSMANPAŞA MEHMET AKİF CADDESİ 24. GAZİOSMANPAŞA ORDU CADDESİ 25. GAZİOSMANPAŞA POLİGON CADDESİ 26. GAZİOSMANPAŞA SALİH PAŞA CADDESİ 27. GAZİOSMANPAŞA UĞUR MUMCU BULVARI 28. GAZİOSMANPAŞA YILDIZ TABYA CADDESİ 29. GAZİOSMANPAŞA YUNUS EMRE BULVARI 30. GÜNGÖREN ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 31. GÜNGÖREN AHMET KUTSİ TECER CADDESİ 32. GÜNGÖREN ATATÜRK CADDESİ 33. GÜNGÖREN AVCILAR CADDESİ 34. GÜNGÖREN AYAZMA CADDESİ 35. GÜNGÖREN BAĞCILAR CADDESİ 36. GÜNGÖREN BAĞLAR CADDESİ 37. GÜNGÖREN ÇİNÇİN CADDESİ 38. GÜNGÖREN ÇİNÇİN DERE CADDESİ 39. GÜNGÖREN DAVUTPAŞA CADDESİ 40. GÜNGÖREN DOĞANBEY CADDESİ 41. GÜNGÖREN ESKİ LONDRA ASFALTI 42. GÜNGÖREN FATİH CADDESİ 43.G GÜNGÖREN G. ALİRIZA GÜRCAN CADDESİ 44. GÜNGÖREN GEN. ALİ RIZA GÜRCAN CADDESİ 45. GÜNGÖREN GENÇ OSMAN CADDESİ 46. GÜNGÖREN M. SİNAN CADDESİ 47. GÜNGÖREN MEHMET AKİFG ERSOY CADDESİ 48. GÜNGÖREN POSTA CADDESİ 1. GÜNGÖREN SOĞANLI CADDESİ 2. GÜNGÖREN ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS CADDESİ 3. KADIKÖY ATATÜRK CADDESİ 4. KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ 5. KADIKÖY E5 BAĞLANTI YOLU 6. KADIKÖY BAŞIBÜYÜK CADDESİ 7. KADIKÖY DİNLENÇ SOKAK 8. KADIKÖY DUDULLU YOLU 9. KADIKÖY ETHEM EFENDİ CADDESİ 10. KADIKÖY FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ 11. KADIKÖY HALK CADDESİ 12. KADIKÖY İNÖNÜ CADDESİ 13. KADIKÖY KALAMIŞ FENER CADDESİ 14. KADIKÖY KALAMIŞ İSKELESİ SOKAK 15. KADIKÖY KAYIŞDAĞI CADDESİ 16. KADIKÖY KAYIŞDAĞI YOLU 17. KADIKÖY KOŞUYOLU CADDESİ 18. KADIKÖY KURBAĞALI DERE CADDESİ 19. KADIKÖY KUŞ DİLİ CADDESİ 20. KADIKÖY MİNÜR NURETTİN CADDESİ 21. KADIKÖY OPT. CEMİL TOPUZLU CADDESİ 22. KADIKÖY PROF. DR. A. NİHAT TARLAN CADDESİ 23. KADIKÖY RECEP PEKER CADDESİ 24. KADIKÖY SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ 25. KADIKÖY ŞAHAP GÜRLER CADDESİ 26. KADIKÖY ŞEMSETTİN GÜNALATAY CADDESİ 27. KADIKÖY TAŞKÖPRÜ CADDESİ 28. KADIKÖY TIBBİYE (DUVAR DİBİ CADDESİ) 29. KADIKÖY UZUNÇAYIRCADDESİ 30. KAĞITHANE 28 NİSAN CADDESİ 31. KAĞITHANE ALİBEY CADDESİ 32. KAĞITHANE ALTINAĞA CADDESİ 33. KAĞITHANE CENDERE CADDESİ 34. KAĞITHANE ESKİ BEŞİKTAŞ CADDESİ 35. KAĞITHANE GAZHANE CADDESİ 36. KAĞITHANE HÜRRİYET CADDESİ 37. KAĞITHANE İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDESİ 38. KAĞITHANE KAĞITHANE CADDESİ 39. KAĞITHANE KAĞITHANE ŞOSESİ 40. KAĞITHANE KEMERBURGAZ CADDESİ 41. KAĞITHANE NATO CADDESİ 42. KAĞITHANE NURTAÇ CADDESİ 43. KAĞITHANE OKMEYDANI KAVŞAĞI E5 44. KAĞITHANE S. A KAĞITHANE YOLU 45. KAĞITHANE SADABAT CADDESİ 46. KAĞITHANE SOKULLU CADDESİ 47. KAĞITHANE ŞİŞLİ KAĞITHANE YOLU 48. KAĞITHANE TALATPAŞA CADDESİ

1. KARTAL İKİNCİ GÜRSEL CADDESİ 2. KARTAL 30 AĞUSTOS CADDESİ 3. KARTAL ANKARA CADDESİ 4. KARTAL ATATÜRK CADDESİ 5. KARTAL CUMHURİYET CADDESİ 6. KARTAL DENİZER CADDESİ 7. KARTAL E5 YANYOL (GÜNEY) 8. KARTAL E5 YANYOL (KUZEY) 9. KARTAL FATİH CADDESİ 10. KARTAL HATBOYU CADDESİ 11. KARTAL HUDUT CADDESİ 12. KARTAL İNÖNÜ CADDESİ 13. KARTAL İSTASYON CADDESİ 14. KARTAL KAMP YOLU CADDESİ 15. KARTAL KARTAL CADDESİ 16. KARTAL KÖROĞLU CADDESİ 17. KARTAL MİLANGAZ CADDESİ 18. KARTAL NAMIL KEMAL CADDESİ 19. KARTAL NEYZEN TEVFİK CADDESİ 20. KARTAL ORHAN GAZİ CADDESİ 21. KARTAL PENDİK CADDESİ 22. KARTAL SAMANDIRA CADDESİ 23. KARTAL SANAYİ CADDESİ 24. KARTAL SARAYLAR CADDESİ 25. KARTAL SOĞANLIK 26. KARTAL TEKEL CADDESİ 27. KARTAL TOPSELVİ CADDESİ 28. KARTAL TURGUT ÖZAL BULVARI 29. KARTAL ÜSKÜDAR CADDESİ 30. KARTAL YAKACIK CADDESİ 31. KARTAL YALIBOYU CADDESİ 32. KARTAL ZEYTİNLİK CADDESİ 33. KÜÇÜKÇEKMECE ALTINŞEHİR YOLU İSTASYON CADDESİ 34. KÜÇÜKÇEKMECE FATİH CADDESİ 35. KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI CADDESİ 36. KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI İKİTELLİ CADDESİ 37. KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ CADDESİ 38. KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ DOĞU CADDESİ 39. KÜÇÜKÇEKMECE İNÖNÜ CADDESİ 40. KÜÇÜKÇEKMECE İSTASYON CADDESİ-İSTANBUL CADDESİ 41. KÜÇÜKÇEKMECE MAHMUTBEY YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLU 42. KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN MURAT CADDESİ 43. KÜÇÜKÇEKMECE ÜST HATBOYU CADDESİ 44. MALTEPE 30 AĞUSTOS CADDESİ 45. MALTEPE ADATEPE CADDESİ 46. MALTEPE ATATÜRK CADDESİ 47. MALTEPE BAĞDAT CADDESİ 48. MALTEPE BOSTAN SOKAK 1. MALTEPE DENİZER CADDESİ 2. MALTEPE EMİNALİ PAŞA CADDESİ 3. MALTEPE FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 4. MALTEPE FEYZULLAH CADDESİ 5. MALTEPE GALİP BEY CADDESİ 6. MALTEPE İDEAL TEPE YOLU 7. MALTEPE KÜÇÜK YALI CADDESİ 8. MALTEPE MALAZGİRT CADDESİ 9. MALTEPE MİMAR SİNANCADDESİ 10. MALTEPE SAHİL YOLU 11. MALTEPE SAKARYA SOKAK 12. MALTEPE TUGAY YOLU ACDDESİ 13. MALTEPE ÜMİT KAFTANCIOĞLU CADDESİ 14. MALTEPE YAVUZ SOKAK 15. PENDİK 23 NİSAN CADDESİ 16. PENDİK 27 MAYIS CADDESİ 17. PENDİK ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 18. PENDİK AHMET YESEVİ CADDESİ 19. PENDİK AKŞEMSETTİN CADDESİ 20. PENDİK ANKARA CADDESİ 21. PENDİK ATATÜRK CADDESİ 22. PENDİK AYDINLI CADDESİ 23. PENDİK AYDINLI YOLU 24. PENDİK AYDINLI YOLU CADDESİ 25. PENDİK AYDOĞAN CADDESİ 26. PENDİK AYDOST CADDESİ 27. PENDİK AZİZOĞLU CADDESİ 28. PENDİK BAĞDAT CADDESİ 29. PENDİK BAŞKENT CADDESİ 30. PENDİK BATI SAHİL YOLU 31. PENDİK CEMAL GÜRSEL CADDESİ 32. PENDİK CUMHURİYET CADDESİ 33. PENDİK DOĞU SAHİL YOLU 34. PENDİK DOLAYOBA CADDESİ 35. PENDİK ESKİ ANKARA ASFALTI 36. PENDİK FABRİKA YOLU 37. PENDİK GENÇLİK CADDESİ 38. PENDİK HATBOYU CADDESİ 39. PENDİK İSTİKLAL CADDESİ 40. PENDİK KAYNARCA CADDESİ 41. PENDİK KAYNARCA YOLU 42. PENDİK KURTKÖY HARMANDERE YOLU 43. PENDİK KURTKÖY YOLU 44. PENDİK MİTHATPAŞA CADDESİ 45. PENDİK NAMIK KEMAL CADDESİ 46. PENDİK OKUL CADDESİ 47. PENDİK ORMANLI KÖY YOLU 48. PENDİK ÖZTÜRK CADDESİ

1. PENDİK PAŞA CADDESİ 2. PENDİK PENDİK KURTKÖY ÖMERLİ YOLU 3. PENDİK PENDİK KURTKÖY YOLU 4. PENDİK PENDİK ÖMERLİ YOLU 5. PENDİK PENDİK TERSANE YOLU 6. PENDİK PİLEVNE CADDESİ 7. PENDİK SANAYİ CADDESİ 8. PENDİK SARAYKÖY-KURTKÖY YOLU 9. PENDİK SELANİK CADDESİ 10. PENDİK SULTANBEYLİ KURTKÖY YOLU 11. PENDİK SÜREYYA PAŞA CADDESİ 12. PENDİK SÜREYYA PAŞA CADDESİ 13. PENDİK TANDOĞAN CADDESİ 14. PENDİK TRANSTEK CADDESİ 15. PENDİK YAKACIK CADDESİ 16. PENDİK YANYOL 17. PENDİK YANYOL CADDESİ 18. PENDİK Y.ÜSTÜ SERPME EVLERİ YOLU 19. SARIYER BALTALİMANI HİSAR CADDESİ 20. SARIYER BEBEK RUMELİ HİSAR CADDESİ 21. SARIYER BOYACIKÖY EMİRGAN CADDESİ 22. SARIYER BÜYÜKDERE CADDESİ 23. SARIYER BÜYÜKDERE KAZIKLI YOL 24. SARIYER ÇAYIRBAŞI CADDESİ 25. SARIYER HACIOSMAN BAYIRI CADDESİ 26. SARIYER İSTİNYE-EMİRGAN CADDESİ 27. SARIYER İSTİNYE BAYIRI CADDESİ 28. SARIYER İSTİNYE CADDESİ 29. SARIYER KARAKUTUK CADDESİ 30. SARIYER KİREÇBURNU KEFELİKÖY CADDESİ 31. SARIYER KİREÇBURNU- TARABYA CADDESİ 32. SARIYER KÖYBAŞI CADDESİ 33. SARIYER MESERBURNU CADDESİ 34. SARIYER PİYASA CADDESİ 35. SARIYER RUMELİ HİSARI CADDESİ 36. SARIYER TARABYA BAYIRI CADDESİ 37. SARIYER TARABYA CADDESİ 38. SARIYER YENİ MAHALLE RUMELİ KAVAĞI CADDESİ 39. ŞİŞLİ ABİDEİ HÜRRİYET CADDESİ 40. ŞİŞLİ ASKER OCAĞI CADDESİ 41. ŞİŞLİ AYAZMA DERESİ CADDESİ 42. ŞİŞLİ BÜYÜKDERE CADDESİ 43. ŞİŞLİ CUMHURİYET CADDESİ 44. ŞİŞLİ DOLAPDERE CADDESİ 45. ŞİŞLİ ERGENEKON CADDESİ 46. ŞİŞLİ ESENTEPE CADDESİ 47. ŞİŞLİ GALATA DERE CADDESİ 48. ŞİŞLİ GÜLBAHAR CADDESİ 1. ŞİŞLİ HAKKI YETEN CADDESİ 2. ŞİŞLİ HALASKARGAZİ CADDESİ 3. ŞİŞLİ HUDUT SOKAK 4. ŞİŞLİ KADIRGALAR CADDESİ 5. ŞİŞLİ KAĞITHANE CADDESİ 6. ŞİŞLİ MİM KEMAL ÖKE CADDESİ 7. ŞİŞLİ MİTHAT PAŞA CADDESİ 8. ŞİŞLİ 19 MAYIS CADDESİ 9. ŞİŞLİ ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN CADDESİ 10. ŞİŞLİ PİYALE PAŞA BULVARI 11. ŞİŞLİ SAZLI DERE CADDESİ 12. ŞİŞLİ SELAHATTİN PINAR CADDESİ 13. ŞİŞLİ ŞİŞLİ DARULACEZE CADDESİ 14. ŞİŞLİ TEŞFİKİYE CADDESİ 15. ŞİŞLİ VALİKONAĞI CADDESİ 16. ŞİŞLİ YEDİ KUYULAR CADDESİ 17. ŞİŞLİ YENİ YOL 18. ŞİŞLİ YILDIZ POSTA CADDESİ 19. ŞİŞLİ ZİNCİRLİ DERE CADDESİ 20. TUZLA 23 NİSAN CADDESİ 21. TUZLA ANKARA CADDESİ 22. TUZLA ATATÜRK CADDESİ 23. TUZLA AYDINLI YOLU CADDESİ 24. TUZLA CUMHURİYET CADDESİ 25. TUZLA MANASTIR CADDESİ 26. TUZLA RAUF ORBAY CADDESİ 27. TUZLA ŞEHİTLER CADDESİ 28. TUZLA ŞEKERPINAR CADDESİ 29. ÜMRANİYE ALEMDAĞ CADDESİ 30. ÜMRANİYE İŞLE CADDESİ 31. ÜMRANİYE KINALI SAKARYA OTOYOLU 32. ÜMRANİYE MİTHATPAŞA CADDESİ 33. ÜMRANİYE MOLLA GÜRANİ CADDESİ 34. ÜMRANİYE NATO YOLU CADDESİ 35. ÜMRANİYE SÜTÇÜ CADDESİ 36. ÜMRANİYE TEM ÜMRANİYE BAĞLANTI YOLU 37. ÜSKÜDAR ABDULLAHAĞA CADDESİ 38. ÜSKÜDAR ALEMDAĞ CADDESİ 39. ÜSKÜDAR POSTA BULVARI 40. ÜSKÜDAR BÜLBÜLDERE BAĞLARBAŞI CADDESİ 41. ÜSKÜDAR ÇENGELKÖY CADDESİ 42. ÜSKÜDAR DOKTOR EYÜP AKSOY CADDESİ 43. ÜSKÜDAR HAKİMİYETİ MİLLİYE CADDESİ 44. ÜSKÜDAR HEKİMBAŞI ÇİFTLİĞİ YOLU 45. ÜSKÜDAR KALDIRIM CADDESİ 46. ÜSKÜDAR KANDİLLİ GÖKSU CADDESİ 47. ÜSKÜDAR KANDİLLİ CADDESİ 48. ÜSKÜDAR KISIKLI CADDESİ