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AFAD İstanbul depremi Kırmızı Eylem Planı 2023 | İlçe ilçe İstanbul risk haritası ile Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı!

İstanbul için uzman isimden uyarı! AFAD Kırmızı Eylem Planı ile riskli bölgeler hangileri?

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin izleri hala hissediliyor. Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken olası İstanbul depremi hakkında uzman isimlerden açıklamalar geldi. AFAD tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan Kırmızı Eylem planında İstanbul'da öncelikli dönüşüm geçirmesi gerekn bölgelerin yanında riskli semtler de belirtildi. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanların İstanbul depremi uyarıları ile AFAD planını haberimizde derledik. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

Giriş: 13.03.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında çevre illerde yeni depremler ve yurt genelinde bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür,  olası İstanbul depremi ile ilgili "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir." ifadelerini kullanırken AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı Kırmızı Eylem planı yeniden gündeme geldi. İste güncel harita ile  İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

  • PROF. DR. HALUK ÖZENER: "BURASI BİR DEPREM BÖLGESİ"

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kayderek, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması." dedi.

  • 2030'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı. Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi.

  • İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 

  • İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor. Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.

  • PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler için ise "Kayseri, Sivas'ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. O bölgelerde faylarda iki deprem nedeniyle bir hareketlenme olabilir" ifadelerini kullandı. 

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

  • "DENİZDE ÇOK SIK DEPREMLER OLUYOR"

    Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.

  • "AVRUPA YAKASI DEPREM YÖNÜNDEN ASYA YAKASINA GÖRE SORUNLUDUR"

    Görür, Avrupa yakasının zemininin Anadolu yakasına göre daha zayıf olduğunu belirterek, "İstanbul'da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak, Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerler. Sebebi de Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikleri. Asya yakasındaki ilçeler Avrupa yakasındaki ilçelere göre jeolojik formasyonlar itibarıyla göreceli olarak depremde daha iyi durumda olabilecek yerler. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorunludur çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Asya yakasının zemini jeolojik olarak oradaki formasyonlar itibarıyla daha sağlamdır" diye konuştu.

  • "İKİ FAY BİRDEN KIRILIRSA 7.5 VE 7.6'YI BULABİLİR

    Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6'lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 

  • İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK! 

    Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük.  İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur " dedi.

  • İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

  • AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

    Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

    Cevizli

    Bağlarbaşı

    Fındıklı

    Girne

    Esenkent

    Gülsuyu

    Aydınevler

    Altayçeşme

    Gülensu

    Yalı

    Zümrütevler

    Çınar

    Altıntepe

    Feyzullah

    İdealtepe

  • PENDİK

    Kavakpınar

    Velibaba

    Kaynarca

    Ahmet Yesevi

    SULTANBEYLİ

    Hamidiye

    Turgut Reis

    Akşemseddin

    Mimar Sinan

    Mecidiye

    Ahmet Yesevi

    Abdurrahmangazi

    Orhangazi

    Yavuz Selim

    Hasanpaşa

    Adil

    Mehmet Akif

  • TUZLA

    Postane

    Aydınlı

    Şifa

    Mimar Sinan

    Yayla

    İstasyon

    Aydıntepe

    ATAŞEHİR

    İçerenköy

    KARTAL

    Hürriyet

    Karlıktepe

    Orhantepe

    Atalar

    Esentepe Petrol İş

    Cevizli

  • Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

    Paşa

    Merkez

    ZEYTİNBURNU

    Maltepe

    Seyitnizam

    Beştelsiz

    Sümer

    Veliefendi

    Çırpıcı

    Telsiz

    Nuripaşa

    Kazlıçeşme

    Yeşiltepe

    Merkez Efendi

    Gökalp

  • AVCILAR

    Deniz Köşkler

    Cihangir

    Ambarlı

    Merkez

    Gümüşpala

    Üniversite

    Firüzköy

    M. Kemal Paşa

    Yeşilkent

    BAĞCILAR

    Yıldıztepe

    Evren

    Kirazlı

    Demirkapı

    Hürriyet

    Merkez

    Fevzi Çakmak

    Yenigün

    Kemalpaşa

    Kazım Karabekir

    Çınar

    Yenimahalle

    Bağlar

    İnönü

    Yavuz Selim

    Mahmutbey

    Fatih

    Barbaros

    Göztepe

    Sancaktepe

  • BAHÇELİEVLER

    Şirinevler

    Zafer

    Kocasinan

    Soğanlı

    Hürriyet

    Yenibosna

    Çobançeşme

    Cumhuriyet

    Fevzi Çakmak

    BAKIRKÖY

    Osmaniye

    Kartaltepe

    Yeşilköy

    Zeytinlik

    Şenlikköy

    Ataköy 2-5-6

    Ataköy 3-4-11

    Ataköy 7-8-9

    Cevizlik

    Yenimahalle

  • BAŞAKŞEHİR

    Ziya Gökalp

    Şahintepe

    Güvercintepe

    BAYRAMPAŞA

    Altıntepsi

    Muratpaşa

    Yenidoğan

    İsmetpaşa

    Terazidere

    Ortamahalle

    Yıldırım

    Kartaltepe

  • BEYLİKDÜZÜ

    Barış

    Yakuplu

    Kavaklı

    Marmara

    Adnan Kahveci

    Dereağzı

    Cumhuriyet

    Gürpınar

    Büyükşehir

    Sahil

  • BEYOĞLU

    Piyalepaşa

    Piri Paşa

    Kaptanpaşa

    Fetih Tepe

    Keçeci Piri

    Hacıahmet

    BÜYÜKÇEKMECE

    Batıköy

    Fatih

    Pınartepe

    Güzelce

    Atatürk

    Hürriyet

    ESENLER

    Fatih

    Nine Hatun

    Menderes

    Kazım Karabekir

    Tuna

    Fevzi Çakmak

    Oruç Reis

    Çifte Havuzlar

  • ESENYURT

    Atatürk

    Örnek

    Saadet dere

    İnönü

    Namık Kemal

    Yenikent

    Fatih

    İncirtepe

    Ardıçlı

    Güzelyurt

    Mehter Çeşme

    Pınar

    Talatpaşa

    Merkez

    EYÜPSULTAN

    Nişanca

    Topcular

    Düğmeciler

    Defterdar

    İslambey

    Karadolap

    Güzeltepe

  • GAZİOSMANPAŞA

    Merkez

    Sarıgöl

    Yıldız Tabya

    GÜNGÖREN

    Merkez

    Güneştepe

    Mareşal Çakmak

    A.Nafiz Gürman

    Haznedar

    Genç Osman

    Akıncılar

    Sanayi

    Mehmet Nesih İzmen

    Güven

    Tozkoparan

    KAĞITHANE

    Talatpaşa

    Merkez

    Gürsel

  • KÜÇÜKÇEKMECE

    Kanarya

    Cumhuriyet

    Cennet

    İnönü

    Yeliova

    Gültepe

    Fevzi çakmak

    Halkalı

    İstasyon

    Yenimahalle

    Söğütlüçeşme

    Kartaltepe

    Sultan Murat

    Fatih

    Kemalpaşa

    Atakent

  • FATİH

    Mevlanakapı

    Şehremini

    Akşemseddin

    Seyyid Ömer

    Ayvansaray

    Kocamustafapaşa

    Derviş Ali

    Yavuz Sultan Selim

    Yedikule

    Hırkai Şerif

    Balat

    İskenderpaşa

    Topkapı

    Silivri Kapı

    Atıkalı

    Molla Gürani

    Sümbül Efebdi

    Ali Kuşcu

    Haseki Sultan

    Zeyrek

    Karagümrük

    Cerrahpaşa

    Aksaray

    Cibali

    Emin Sinan

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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