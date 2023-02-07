Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel

İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini bildirdi

Giriş: 07.02.2023 - 01:15 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel
İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 00.30 itibarıyla İstanbul'umuzdan 41 uçak ile 6 bin 718 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum." bilgisini paylaştı.

AA'nın haberine göre; Vali Yerlikaya, ayrıca İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Hatay'a gönderilmek üzere aralarında damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi ve 94 personel ile 200 gönüllünün yanı sıra çok amaçlı araç gereçlerin bulunduğu konvoyun da yola çıkarıldığını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Tarihi yapılar karla kaplandı
Tarihi yapılar karla kaplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.