14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.
YAĞMA, TEHDİT VE SİLAH TİCARETİ...
Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı ileri sürüldü. Yakup Süt ve adamları ile birlikte Yakup Süt'ün suç çetesinin bir alt grubu olduğu ileri sürülen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen yağma ve tehdit olaylarının da faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu iddiası gündeme geldi.
19 SİLAH, 3 TÜFEK, ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET, ÇELİK YELEK VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekmece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemi yaptı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi.
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