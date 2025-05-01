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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, yapım için sağlanan yardım tutarlarında artışa gidildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 03:40 Güncelleme: 01.05.2025 - 03:40
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        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
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        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, yapım için verilecek yardım tutarlarında artışa gidildi.

        Buna göre, mevcut yardım tutarları artırılarak, 700 bin TL olan destek 875 bin TL'ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL'ye, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL'ye yükseltildi.

        Ayrıca, 100 bin TL olarak uygulanan bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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