İstanbul'daki kafede dehşet anları

HABERTURK.COM

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Bağcılar'daki kafeye motosikletiyle gelen saldırgan ve iki arkadaşı dehşet yaşattı.

Girdikleri mekânı kurşun yağmuruna tutan saldırganın açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlatırken olayla ilgili soruşturma açıldı