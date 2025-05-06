İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
İstanbul'da, alışveriş yaptığı zincir markette tartıştığı kasiyeri darp ettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı, polis merkezine götürüldü
İstanbul'da olay, Bayrampaşa'da 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
ÖNCE TEKME SONRA YUMRUK ATTI
Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.