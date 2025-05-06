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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!

        İstanbul'da, alışveriş yaptığı zincir markette tartıştığı kasiyeri darp ettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı, polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:05
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        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
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        İstanbul'da olay, Bayrampaşa'da 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        ÖNCE TEKME SONRA YUMRUK ATTI

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        Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü.

        OLAY ANI KAMERADA

        Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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