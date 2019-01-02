İstanbul'da yılbaşı tatilinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu, ilk iş gününde saat 08.30 itibariyle yüzde 56'ya yükseldi.

İstanbul trafiğinde yılbaşı sonrası ilk iş gününde yoğunluk yaşanıyor.

Basın Ekspres Sefaköy-Kuyumcuköy yönünde meydana gelen trafik kazası bölgede yoğunluğa neden oldu. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi-Maslak yönünde orta şeritte yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. D-100 karayolu Anıtmezar-Otakcular yönünde ise sağ şeritte araç arızası trafik yoğunluğuna neden oldu.

KÖPRÜLERDE DURUM

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde birinci ve ikinci köprüde yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçişlerde trafik Çamlıca Kavşağı'ndan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu Finanskent Kavşağı'nda başlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de her iki yakadan geçişler rahat sağlanıyor.

Avrasya Tüneli'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk görülüyor.