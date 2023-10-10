İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.

Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalarda zarar gördü. Olay sırasında okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin paniği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrasında öğretmenler odasının hali ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Odadaki görüntülerde bilgisayarların ve sandalyelerin yerde olduğu, evrakların dağıldığı, görüldü.

Okul önünde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, "Biz okullarda sadece öğretmenlik yapmıyoruz, arkadaşlarımız aynı zamanda güvenlik, aynı zamanda rehberlik aynı zamanda bir işçi gibi fedakarca çalışıyorlar. Bu olayın kökeninde bir akran zorbalığı var.

5-6 öğrenci bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşlar toplanıyor ve bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi başlatıyorlar. Bu disiplin işlemi üzerinden giden gelen dedikodularla veli okulu basıyor, öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor. Devlet malına zarar veriyor, bilgisayarları, sandalyeleri, masaları dağıtıyor" dedi.

"ÖĞRETMENLER DARP RAPORU ALDI; TUTUKLAMA KARARI ALINMASI GEREKİYOR"

Sabaz, "Öğretmen arkadaşlar da darp raporu aldılar. Olayın hukuki, adli takipçisi olacağız. Bununla ilgili mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor. Bu kadar öğrencinin olduğu bir ortamda, gelip öğretmenlere yönelik bu şiddeti, saldırıyı yaptıktan sonra acaba kaç ay içerisinde öğretmen arkadaşlarımız psikolojisini düzeltecekler de bu çocuklara faydalı olacaklar?

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3 öğretmen arkadaşımız mağdur oldu ve oda darmadağın. Daha önce de bu tarz şeyleri gördük ama bu kadar şiddetlisi doğrusu çok az. Artık bir şeyleri şiddetle çözme eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda, çocukların olduğu bir yerde bütün bu öğretmenlerin aylarca motivasyonlarını geri toplayamayacağız" ifadelerini kullandı.