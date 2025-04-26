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        İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!

        Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla yarın kentteki bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:44
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        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı!
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        İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla gerçekleştirilecek Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla, 27 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

        21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak. İETT otobüslerini kullanacak yolcular, anlık değişimleri "Otobüsüm Nerede?" uygulamasından takip edebilecek.

        Maraton nedeniyle trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle sıralandı:

        "Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı), Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı), Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat), Atatürk Köprüsü (Cibali), Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray), Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat), Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali), Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı), Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar, Ankara Caddesi, Arpacılar Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci), Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu), Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran), Kumkapı çevresi sokaklar, Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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