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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yağmur sürprizi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağmur sürprizi!

        İstanbul'da yağmur sürprizi yaşandı. Silivri'de sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:54
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        İstanbul'da yağmur sürprizi!
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        İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Yağmur öncesinde bazı bölgelerde ise şimşekler de etkili oldu.

        İHA'nın haberine göre İstanbul genelinde sabah erken saatlerde bulutlu ve serin hava hakim oldu.

        GÜN İÇERİSİNDE DEVAM EDECEK

        Silivri ilçesinde sabah erken saatlerde kısa süreli sağanak yağış da etkili oldu. Gün içinde ise bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği öğrenildi.

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