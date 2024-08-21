İstanbul'da yağmur sürprizi!

REKLAM advertisement1

İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Yağmur öncesinde bazı bölgelerde ise şimşekler de etkili oldu.

İHA'nın haberine göre İstanbul genelinde sabah erken saatlerde bulutlu ve serin hava hakim oldu.

GÜN İÇERİSİNDE DEVAM EDECEK

Silivri ilçesinde sabah erken saatlerde kısa süreli sağanak yağış da etkili oldu. Gün içinde ise bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği öğrenildi.