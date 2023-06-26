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İstanbul'da yabancı uyruklular arasında çatışma: 1 ağır yaralı

İstanbul'da, aralarında husumet olan yabancı uyruklular arasında silahlı kavga çıktı. Taraflar arasında çatışmanın yaşandığı olayda 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 26.06.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yabancı uyruklular arasında çatışma
DHA

İstanbul'da, yabancı uyruklular arasında silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı

Olay, 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup sokakta karşılaştı.

Otomobilde bulunan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine, karşı grubunda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir kişi ağır yaralandı.

Otomobilde bulunan grup olay yerinden ayıldı. Çatışma sırasında bir iş yerine ve park halindeki otomobile mermi isabet etti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinde çalıştıkları sırada çatışmanın yaşandığını belirten Ahmet Eralmış, "Çalışırken 4 kişi burada arkadaşı vurup gittiler. Ambulansı, polisi aradık. Biz tam burada çalışıyorduk. Burada da çocuğa sıktılar" dedi.

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