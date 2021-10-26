Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik yavaş seyrediyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Toplu ulaşımda özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma notlarında yolcu yoğunluğu artıyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanırken, Kartal ve Maltepe'de akıcı seyrediyor. Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.
TEM otoyolunda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) doğru Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk artıyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna mevkisinde başlayan trafik, Bahçelievler, Yenibosna, İncirli Merter yönünde yoğunlaşırken, Edirnekapı mevkisinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözleniyor.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de ise trafik akıcı seyrediyor.
Bu arada, Taksim Tünel Mecidiyeköy istikameti tünel çıkışında bir araçta çıkan yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Aracın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde Avcılar istikameti yan yol ile Büyükçekmece yönüne, Avcılar mevkisinden Küçükçekmece istikametine yoğunluk yaşanıyor.
Bayrampaşa, Esenler ve Bağcılar'da O3, hal yolu ve diğer bağlantı yolları ile D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunlaşıyor.
Öte yandan İBB verilerine göre saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.
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