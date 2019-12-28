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Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyir halinde olan S.C.M. idaresindeki 59 ZT 850 plakalı hafif ticari araç, yine aynı yöne giden Mügehan Karadağ kullandığı 34 BJH 298 plakalı otomobile arkadan çarptı.
ARAÇLAR ÜST ÜSTE ÇIKTI
Kontrolden çıkan otomobil refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada savrulan otomobil arkadaki hafif ticari aracın üstüne çıktı. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ayakta tedavi ederken, polis hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına aldı.
1,66 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis, aşırı hızlı araç kullandığı ileri sürülen S.C.M.'ye alkolmetreye üflemesini istedi. Yapılan testte sürücünün 1.66 promil alkollü çıktığı belirlendi. Bunun üzerine sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü Karadağ’ın arkadaşları onu zor sakinleştirdi. Polis sakinleşmesi için sürücüyü araca aldı.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği mevkide iki şerit trafiğe kapandı. Yolda oluşan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri trafik kontrollü sağlandığı görüldü.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
“HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇOK HIZLIYDI”
Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Arkadaki araba aşırı hızlıydı. Öndeki arabaya arkadan hızlıca vurdu ve araba savruldu. Kazayı gördüm, hemen arkasındaydım. Sonra yardıma koştuk, bayan arkadaşları çıkardık. İki kişi vardı arabada" dedi.
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