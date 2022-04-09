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İBB Meclisine öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması teklif edilecek

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisine bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin" dedi

09.04.2022 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında son dakika gelişmesi!
İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi
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AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, öğrencilerin yüzde 40 ulaşım zammından muaf tutulması için İBB Meclisine pazartesi günü teklif götüreceklerini bildirdi.

Göksu, Twitter hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla yayımladığı videoda, gençlere şöyle seslendi: "Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü Meclis'e sunuyoruz."

"İBB BÜTÇESİ, ZAMMU SÜBVANSE ETMEYE YETER"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Göksu'nun videosunu alıntıladığı paylaşımında, "İBB'nin yaptığı yüzde 40 ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması teklifimizi İBB Meclisine götürüyoruz. İBB bütçesinin, rahat bir şekilde bu zammı sübvanse etmeye yettiğini biliyoruz. Yeter ki İstanbul'un parası, İstanbullular için harcansın" ifadelerini kullandı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 7 Nisan'daki olağanüstü toplantısında, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 40 zam sonrası 2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücretinin 3,74 liraya, İstanbulkart öğrenci abonman ücretinin 78 liradan 109 liraya yükselmesine öğrenciler tepki göstermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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