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İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam, özellikle asgari ücretlinin bütçesinde büyük gedik açacak. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya çıkacak. Bu da 4 bin 253 liralık asgari ücretin neredeyse yüzde 15’ine tekabül ediyor. Yani bir asgari ücretli maaşının yaklaşık 6’da 1’ini yolda kaybedecek. Oysa bu gelir seviyesinde bir çalışan, zam öncesi gelirinin yüzde 10’unu yani 10’da 1’ini ulaşıma ayırıyordu.



Abonman kullanmayıp günlük tek vasıta ile işi gidip gelmeyi tercih eden bir asgari ücretli ise haftada 6 günlük mesaisi için 368 lira ödeyecek. Oysa zam öncesi bu seyahate 263 TL ayırıyordu. Böylece son zamla cebinden 100 TL daha fazla çıkmış olacak.



Asgari ücretli, bir aileyi geçindirmesi gerektiğinde ise ulaşıma harcanan para daha da acı bir tabloyu beraberinde getirecek. Tek asgari ücret maaşının girdiği, okul çağındaki en az bir çocuğun olduğu ailede öğrenci abonmanı için 109 lira cepten çıkacak. Öğrenci, okula servis ile gidip geliyorsa masraf daha da büyüyecek. Burada da 396 liradan 554 liraya çıkan bir ücret söz konusu.

Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, yüzde 40'lık zammı Habertürk TV canlı yayınında Meltem Acet'e değerlendirdi.

KARTI UNUTAN YANDI

İstanbulkart'ını unutan bir asgari ücretli ise sadece bir gün işe gidiş geliş için 49 lira ödeyecek. Bilet ücretleri de gelen zamlarla şöyle şekillendi: Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

ADA SAHİLLERİ HAYAL OLUR

Hayatın diğer alanlarındaki zamlarla birlikte ulaşıma gelen bu zam, İstanbul’da asgari ücretle geçinen bir aileyi eve mahkum edecek. Örneğin hafta sonu Adalar'a gitmek isteyen 3 kişilik bir aile sadece Ada vapuru için 2 tam 1 öğrenci gidiş geliş 109 lira ödeyecek. Adalar tarifesi de zamlarla birlikte şöyle oldu: 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.

İBB: MALİYETLERİN ETKİSİ

Yapılan bu zamla ilgili Gün Başlıyor programında Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı’nın sorularını yanıtlayan İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, artan maliyetlerin etkisine dikkat çekti. Cihan, “Son 3 ayda akaryakıt yüzde 106, enflasyon 133 oranında arttı. Asgari ücrette yüzde 18’lik bir düzenleme var. Bunların kümülatif ortalamasını aldığımızda yüzde 57’lere varan oranda bir güncelleme ihtiyacı vardı” dedi. Cihan, taraflarla da konuşarak fiyat artışının yapıldığını söyledi.

"ŞERHİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Zammın belirlendiği UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise ücretlerin ayrı ayrı değerlendirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Yüzde 32 olarak. Ama böyle bir oylama olmayacağı söylendi. Dolayısıyla biz aralıkta yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. O şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhlerimize sadık kalarak, mahkeme sürecinin de devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz." demişti.

İŞTE YENİ ZAMLI ÜCRETLER

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

MARMARAY

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı. Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

METROBÜS

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecinde bir 500T otobüsünde bu pozu verirken “Bizim temel duruşumuzda amacımız şu: İstanbul halkı ucuz, sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir hizmet alsın ulaşımda. İkinci aşamasında ise bu işi yapan esnafımız da mutlu ve huzurlu olsun” demişti.

ŞEHİR HATLARI

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı- Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.