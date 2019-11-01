Soruşturma sürüyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Fatih’de Yenikapı Limanı’nda bulunan bir teknenin uyuşturucu madde sattığı yönde bilgi edinen Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. mahkeme kararı ile tekne iki aylık teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takiplerde teknenin Emrah K.’ya ait olduğu ancak Mehmet Emin T. isimli kişi tarafından uyuşturucu deposu olarak kullanıldığı öğrenildi.

OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine takip derinleştirildi. Çalışmalarda Mehmet Emin K.’nın oğulları Serkan K. ile Selçuk K. adlı iki oğluyla uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı öğrenildi. İlk operasyon 10 Ekim’de düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Serkan K. gözaltına alındı.Evinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Derinleşen soruşturmanın ardından ikinci operasyon düzenlendi. İkinci operasyonda Mehmet Emin K. oğlu Selçuk K. ve Emrah K. isimli şüpheliler yakalandı.Teknede ve evlerde aranan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.