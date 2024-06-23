İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. 23 Haziran Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, "23 Haziran 2024 Pazar İstanbul'da sular kaçta kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...