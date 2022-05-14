İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü sular kesilecek mi, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı

İstanbul'da yaşayanlar suların ne zaman geleceğini merak ederken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçe ve mahalleleri açıkladı. Buna göre İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.05.2022 08:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.05.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.05.2022 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 14.05.2022 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Mayıs 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 85,06

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.