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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sis yoğunluğu sürüyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sis yoğunluğu sürüyor

        İstanbul'da dün de etkili olan sis bugün de bazı bölgeleri kapladı. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:52
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        İstanbul'da sis yoğunluğu sürüyor
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        İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah sis etkili oldu. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler sisle kaplandı.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki ayağının bir kısmı sis altında kaldı.

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla sakin bir trafiğin olduğu Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle olumsuzluk yaşanmadı.

        Fotoğraflar: İHA

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