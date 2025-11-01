Habertürk
    Takipde Kalın!
        İstanbul'da sis etkisi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sis etkili oluyor

        Megakentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:39
        İstanbul'da sis etkisi
        İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar'da ve Başakşehir'de de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Habertürk Anasayfa