İstanbul'da sis duvarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da zaman zaman sis etkisini gösterdi. İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

İDO’dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi. Öğle saatlerinde ise İstanbul Boğazı'nda çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Megakentte, boğazın girişinden Dolmabahçe’ye kadar bir sis duvarı oluştuğu gözlemlendi.