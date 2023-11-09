İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?

Kentsel dönüşüm yasasının mecliste kabulü ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte bana da çok sayıda soru geldi. İstanbul Kadıköy’den gelen bir soruyu paylaşmak isterim. Benim kentsel dönüşümle ilgili yaptığım haberleri ve TV’deki programlarımı takip eden bir vatandaş aynen şöyle yazmış: “Esra Hanım, Moda’da annemden kalma bir evim var. Başka da bir gayrimenkulüm yok. Şimdi bu yeni yasayla birlikte benim mahallem rezerv alan ilan edilirse ne olacak? Bana da şehrin dışında bir ilçede ev mi verilecek?”