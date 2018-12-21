İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polislere, Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, ekipler adreslerde uzun süre arama yaptı. Baskın yapılan adreslerden biri de Sultangazi ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan bir ev oldu. DHA'nın haberine göre; adrese giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.