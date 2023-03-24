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İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul'da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde farklı kuyumculara satış yaptığı belirlenen 52 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ile 28 şüpheli yakalandı.

Giriş: 24.03.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı
İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde farklı kuyumculara satış yapan ve haksız kazanç sağlayan suç örgütü belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyon ile 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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