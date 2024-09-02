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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanak sürüyor! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sağanak sürüyor!

        İstanbul'da sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:22
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        İstanbul'da sağanak sürüyor!
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        İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        İHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

        Uyarıların ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.

        Kartal ve Pendik’te bulunan bazı caddeler göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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