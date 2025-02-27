İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!

İstanbul'da olay, Bağcılar'daki Yenimahalle Mahallesi'nde Ahmet Kabaklı Caddesi'nde bulunan bir restoranda saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSONU VURDULAR

DHA'daki habere göre yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi restorana girerek yanlarındaki silahla, adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.