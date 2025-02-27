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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!

        İstanbul Bağcılar'da, restorana gelen kapüşonlu, maskeli 2 kişi iş yeri sahibi ve çalışana silahla ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:44
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        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
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        İstanbul'da olay, Bağcılar'daki Yenimahalle Mahallesi'nde Ahmet Kabaklı Caddesi'nde bulunan bir restoranda saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

        İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSONU VURDULAR

        DHA'daki habere göre yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi restorana girerek yanlarındaki silahla, adının Cemil olduğu öğrenilen iş yeri sahibi ve adının Murat olduğu öğrenilen garsona ateş etti.

        İŞ YERİ SAHİBİ VE GARSON YARALANDI

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        Saldırıda iş yeri sahibinin bacağına 1 kurşun isabet ederken, garsonun, karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Silahlı saldırganlar olayın ardından iş yerinden koşarak kaçarken restoran çalışanları ise silahla kaçanların arkasından ateş etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların restorana girdiği anlar yer aldı. Olay sonrası yaralıların sağlık ekipleri tarafından dışarıya çıkarılıp ambulansa alınması da görüntülere yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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