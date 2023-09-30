İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
İstanbul'a gelen yüzlerce turist, tanıştıkları kişiler tarafından götürüldükleri Ortaköy'deki gece kulübünde, binlerce TL dolandırıldı. "Güveni kötüye kullanmak" ve "Basit dolandırıcılık" gibi suçlardan daha önce 79 kez işlem gören gece kulübünün, organize bir şekilde bu işi yaptığı ortaya çıkınca geniş çaplı operasyon düzenlendi. 46 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 13 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediliyor
İstanbul’da ağlarına düşürdüklerini turistleri akıl almaz yöntemlerle dolandıran bir gece kulübüne operasyon düzenlendi.
O GECE KULÜBÜNE OPERASYON
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, internet sitelerinde, “İstanbul’da asla gidilmemesi gereken yer” olarak yorumlar yapılan Beşiktaş Ortaköy’deki bir gece kulübüne yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine çalışma başlattı.
TURİSTLERİ BÖYLE DOLANDIRDILAR
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, gece kulübünün dolandırıcılık yönteminin detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre, iş yeri çalışanları, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ve Şişli gibi bölgelerde turistlerle tanışıp, onları en iyi eğlence merkezi denilen gece kulübüne getiriyordu.
Ardından, gece kulübünde çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınlar, mekanda tanışmış gibi turistlerin masasına yönlendirilerek, istekleri dışında sürekli alkol servisi yapılıyordu.
250-300 BİN TL'LİK HESAP ÇIKARTIYORLARDI
Servisin ardından mağdurlardan, 250 ile 300 bin liraya varan hesap çıkartan gece kulübü, ödemeleri kart çekmedi bahanesiyle dolandırıcılık ve tehdit yoluyla zorla alıyorlardı. Tüm şikayetler bu yöndeydi.
GECE KULÜBÜ 79 KEZ İŞLEM GÖRMÜŞ
Yapılan çalışmalarda bu gece kulübü hakkında daha önce 79 kez, “Güveni kötüye kullanma - dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı ancak tüm işlemlere rağmen faaliyetine devam ettiği tespit edildi.
ÇETEYE OPERASYON YAPILDI
Çalışmaların ardından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık’ suçları işledikleri tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi.
26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaylara karıştıkları tespit edilen 46 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, Kırklareli, Antalya ve Ağrı’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar da 26 kişi gözaltına alındı. 13 yabancı uyruklu kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.