İstanbul'da ölüme davetiye: Akıllara İzmir'deki faciayı getirdi

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde açık bir halde bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti.

Cadde üzerinde bulunan bir işletme tarafından ağaç aydınlatması için çekilen kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte yerinden çıkarılmadı. Zaman içinde elektrik kabloları aşınma sonucu görünür hale geldi.

Mahalle sakinleri İzmir'in Konak İlçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği acı olayın kendi başlarına da gelmemesi için ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.