Kapıda bekleyen veliler vardı

27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Yaşanan depremin ardından veliler çocuklarını okula gönderdi. Ataşehir, Maltepe ve Bahçelievler'de çocuklarını okullarına bırakan bazı veliler okula devam etmesinin gerektiğini söylerken, bazı veliler tedirgin olduklarını belirtti.
"BİR TEDİRGİNLİK YOK"
Çocuğunu okula bırakan Ahmet Akaça isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Bir tedirginlik yok, öğrencimi bıraktım okula, okulumuz yeni sağlam. Devam etmesi güzel tabii" diye konuştu.
"BENCE BUGÜN TATİL OLMALIYDI"
Deprem sonrası tedirginlik yaşadığın belirten Fatma Cıbır, "Çocuğu okula bıraktım ama, sabah gelmek istemedi. Mecbur getirmek zorunda kaldım. Bence bugün tatil olmalıydı. Çocuklar çok tedirgin. Gece de düzgün uyumadı. 1 ders bekleyeceğim kapıda artık. Çocuk teneffüste beni görmek istiyor" diye konuştu.
Okul kapılarının açılmasının ardından öğrenciler derslerine devam etmek için sınıflarına girdi.
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