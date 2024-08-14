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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz | Son dakika haberleri

        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz

        İstanbul Sultangazi'de nöbetten çıkıp evine dönen sağlık personeli hamile kadın tacize uğradı. Sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:35
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          Sultangazi'de bir kadını taciz ettiği güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

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          Taciz olayı, dün saat 09.50 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi.

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          Nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti.

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          Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu.

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          Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti ve ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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          Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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          Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi.

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          Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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