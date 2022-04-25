İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı

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İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik kameralara yansıdı. Görüntüleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yorumladı.

"MARMARA DENİZİNİN FARKLI BÖLGELERİNDE MÜSİLAJ GÖRÜNÜR DURUMDA"

"Her an müsilaj ortaya çıkabilir demiştik" diyen Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

MÜSİLAJIN 3 TEMEL TETİKLEYİCİSİ

Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın hiç yok olmadığını ve denizin dibinde olduğunu belirterek, "Müsilaj bir sonuç. Müsilajın nedenlerini ortadan kaldırmadan sonuçlarının değişmesini beklemek yanlış olur. Müsilajın 3 temel tetikleyicisinden bahsetmiştik. Birincisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek olması, ikincisi kirlilik kaynaklarının fazla olması, üçüncüsü Marmara Denizi'nin orijinal yapısı. Yüzey suyu sıcaklıkları İklim değişikliği ile ilişkili, bu duruma müdahale edemiyoruz."

"Marmara Denizi'nin orijinal yapısı değiştirmediğimiz bir durum. Geçen yıl Nisan ayından bugüne kadar kirlilik yükünü azaltmada başarılı değiliz. Marmara Denizi'nin kirlilik yükü azalmadı. Dolayısıyla nedenler ortadan kalkmadan müsilajın ortadan kalmasını bekleyemeyiz. Sadece geçen yıl Ağustos ayından beri biz müsilajı görmedik, yüzeyden kayboldu. Deniz dibine çöktü ve müsilaj çamuru olarak deniz dibinde etkisini devam ettirdi. Havaların ısınmasıyla beraber su sıcaklıkları artmaya başladı. Şu an deniz yüzeyinde farklı bölgelerde tekrar krem kıvamında ince bir tabaka halinde müsilaj görüyoruz" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİ'NİN FARKLI BÖLGELERİNDE MÜSİLAJ GÖRÜNÜR DURUMDA"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yıl görülen müsilajın farklı bir tipi olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl önce su kolonunda müsilaj ortaya çıkmıştı. Şeritler halinde bütün suyun ışıklı bölgesini kaplamıştı, daha sonra yüzeye çıkmaya başlamıştı. Bu sene su kolonunda henüz müsilaj yok. Ancak aşırı alt çoğalması Ocak ayından beri var, su şartları hep uygun. 'Her an müsilaj ortaya çıkabilir' demiştik. Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

ACİL ÇAĞRI

Acil çağrı yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Denizin zamanı yok. Hep beraber Marmara çevresinde yaşayan insanları denize yardıma çağırmamız gerek. Ulusal çapta kampanyalar yapmamız gerek. Lavabonuzdan bir litre atık yağ döktüğünüzde denizdeki bin ton suyu kirletmiş oluyorsunuz. Evinizde kullandığınız çamaşır suyunun miktarını azaltın. Bütün bu temizlik malzemeleri fosfat bazlı. Bu maddelerin kullanımını azaltmamız lazım. Daha az atık çıkarmamız gerekiyor. Diğer taraftan da hızlıca sanayi kuruluşları üzerindeki denetimi artırmamız gerek. Denetimi eksik bıraktığımızda atıklarını denize gönderiyorlar. Denizi uzaylılar bu hale getirmedi, müsilaj kendi kendine ortaya çıkmadı. Müsilajın sorumlusu biziz, önleyecek olan da biziz" şeklinde konuştu.

BAKANLIĞIN EKİPLERİ: MÜSİLAJ BULGUSU YOK

İstanbul'da deniz yüzeyinde kirlilik yaşanan çeşitli noktalardan numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilaj (deniz salyası) bulgusuna rastlamadı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Marmara'da çeşitli noktalarda deniz yüzeyinde görülen kirlilik üzerine sahil kesimi ve açık denizden numuneler aldı.

Yapılan incelemeler sonucu numunelerde henüz bir müsilaj tespitine ulaşılmadığını belirten yetkililer, bunun müsilajın oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğine, denetim ve izlemelerin artırıldığına, sürecin titizlikle takip edildiğine dikkati çekti.

Öte yandan, ekiplerin sahil ve denizlerin yanı sıra kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma sistemleri, organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerindeki denetimleri de sürüyor.