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İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Giriş: 17.03.2023 - 06:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli adliyeye sevk edildi
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 kişilik ekibin katılımıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 258 ekip, 33'ü Özel Harekat Polisi olmak üzere, toplam 900 kişilik personel, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeğinin katılımıyla il genelinde geçtiğimiz günlerde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan 161 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

OPERASYONDA 4.5 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ve çelik yelek ele geçirilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 42'ncisi yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'yla ilgili, "Sabah 175 kişi için 42'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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