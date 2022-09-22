İstanbul'da kış provası! Sıcaklık 14 dereceye kadar düştü

Uyarılan iller arasında olan İstanbul'da da soğuk hava ve yer yer yağış etkisini gösterdi. İstanbulluların birçoğu sokağa tedbirli çıktı. Kimi şemsiyesini aldı kimi de yağmurluk, ince ceket ve montlarını giydi.

Merter'den iş için yola çıkan İzzet Topur da, "Montu şimdi giydim. Dışarıya çıkıyorum bakıyorum, yağacağını düşünüyorum. Montumu alıyorum çıkıyorum. İklim değişikliği olduğu için doğal. Dünyada iklim değişiyor. Aslında mont giymezdim şehir içinde dolaşsaydım ama Beylikdüzü'ne gidiyorum. Muhtemelen 5 derece daha soğuk olacak orası. O yüzden giydim" diye konuştu.

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"BUNDAN SONRA DA HAVA SOĞUK GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Serhat Azadi de, "Montları bugün çıkardık. Ben her sabah çıktığımda havanın durumuna bakarım. Montları bugün giydik hava soğuk diye. Bundan sonra da hava soğuk geçecek gibi görünüyor. Ben havanın çok sıcak olmasını da sevmiyorum. Genelde sonbaharı seviyorum. Çok kalın da giyinmeyi sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAVA ŞARTLARINA GÖRE GİYİNİP ÇIKIYORUZ"

Barış Atalay da, "Mont giymeye daha bugün başladık. Muhakkak çıkmadan önce hava durumuna bakıyorum. Ona göre giyinip çıkıyoruz. Yolumuz biraz uzak. Öyle olduğu için de hava şartlarına göre giyinip çıkıyoruz. Gündüzleri geceye göre biraz daha iyi oluyor. Montu giymek yük oluyor. Ekonomik olarak da zor oluyor. Yazın zengin de fakir de kısa tişörtle çıkabiliyor. Yazın kimseye bir zarar verdiğini görmedim ama kışın çok zarar verdiğini gördük, hastalık..." diye konuştu.

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