İstanbul'da olay, Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkın hemen yanında bulunan rögar kapağını açan kimliği belirsiz kişiler, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki kimyasal maddeyi kanalizasyona döktü.

İHA'daki habere göre bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şüphelilerin, bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU KİŞİLER TESPİT EDİLSİN"

Mahalle sakinlerinden Ergün Çolak, "Çocuklarımızın oynadığı bir park. Varsa bir sorumlusu ne dökülüyor tespit edilsin. Tehlikeli kimyasal madde mi döküyorlar, bu araştırılsın. Ama kapağı açık bırakıp gitmeleri çok tehlikeli bizim için. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Çoluk çocuk düşer Allah korusun. Sorumluların tespit edilmesini rica ediyorum" dedi.