İstanbul'da kesin korunacak hassas alan ilanı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı kararı ile Sarıyer ilçesinde bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, krokisi, sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.