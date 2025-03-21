İstanbul'da kan donduran olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta yaşandı. Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

REKLAM advertisement1 BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALI AA'daki habere göre araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar yer alıyor.