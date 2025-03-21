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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru | HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!

        İstanbul Küçükçekmece'de, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:56
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        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta yaşandı. Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALI

        AA'daki habere göre araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

        Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar yer alıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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