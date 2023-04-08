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İstanbul'da kamyon 6 aracı biçti! Dehşet anı kamerada!

İstanbul Bağcılar'da, frenleri arızalandığı öne sürülen bir kamyon, caddeyi savaş alanına çevirdi. Kamyonun 6 araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken kazada 1 kişi yaralandı

Giriş: 08.04.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da kamyon 6 aracı biçti! Dehşet anı kamerada! - Son dakika haberleri
İstanbul'da kamyon 6 aracı biçti! Dehşet anı kamerada!
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DHA

İstanbul'da kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi.

KAMYONUN FRENİ BOŞALDI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre Ali Balıkçı'nın kullandığı kamyonda fren arızası meydana geldi.

6 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kamyon sırasıyla hafif ticari araca, otomobile ve minibüse çarptıktan sonra park halinde başka bir kamyona, minibüse ve taksiye çarparak durabildi. Kazada kamyonun ilk çarptığı hafif ticari aracın şoförü Mehmet Yılmaz yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Yılmaz itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOL TAMAMEN KAPANDI

Toplam 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle Halkalı Caddesi trafiği Basın Ekspres istikametine tamamen kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Görgü tanıklarından Kemal Can, "Araçların gürültüsü oldu biz de tezgahtaydık hemen fırladık. Seyir halindeki kamyonun freni mi patladı ne oldu bilmiyorum" diye konuştu. Kaza anı caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonun yavaş akan trafikte önce seyir halindeki araçlara daha sonra da park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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