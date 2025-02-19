Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da heyelan paniği! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da heyelan paniği!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi. Olayda bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında da çatlaklar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da heyelan paniği!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

        AA'da yer alan habere göre Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

        Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

        Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Habertürk Anasayfa