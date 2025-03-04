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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da havalar ısınıyor! İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak, kar veya yağmur var mı? İstanbul 5-9 Mart 2025 meteoroloji raporu

        İstanbul'da havalar ısınıyor! İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

        Mart ayına girmemizle beraber, ilkbahar havası da yavaş yavaş etkisini görmeye başlayacak. Yoğun kar yağışından sonra soğuk günlerine devam eden İstanbul'da yarından itibaren havalar ısınıyor. Kademeli olarak artacak sıcaklıkların yanı sıra yağış da beklenmiyor. İşte, İstanbul hava durum raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:27
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        • 1

          İstanbul ilkbahar havasını karşılamaya hazırlanıyor. Yarından itibaren ülke genelinde 4 ile 8 derece artması beklenen sıcaklıklar İstanbul'a da Mart havasını taşıyacak. Özellikle 6 Mart’tan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. İşte, 5-9 Mart 2025 İstanbul hava durumu...

        • 2

          İSTANBUL'DA İLKBAHAR HAVASI BAŞLIYOR

          İstanbul'da devam eden soğuk hava yarından itibaren yerini bahara bırakıyor. Şu ana kadar 5 ile 10 derece arasında değişen sıcaklıklar 5 Mart Çarşamba gününden itibaren 15 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar artıyor. 15 dereceye kadar çıkacak hava, haftanın kalanında az bulutlu olacak.

        • 4

          İKİ CEMRE DÜŞTÜ, SON CEMRE BEKLENİYOR

          Baharın müjedicisi olarak kabul edilen cemreler düşmeye başladı. Birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya, 26-27 Şubat'ta suya düşerken, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

        • 5

          VATANDAŞLARA SICAKLIK DALGALANMALARINA KARŞI UYARI

          Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hâlâ düşük olabileceğini hatırlattı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanın önemine dikkat çekildi.

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