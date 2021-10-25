Hava takipli denetimde ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 kara yolu Mahmutbey Gişeler - Çorlu Gişeler mevkisi arasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ihlali, tehlikeli şerit değiştirme ihlalleri başta olmak üzere, tespit edilen trafik kuralı ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 50 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 30 bin 920 lira idari para cezası yazıldı.