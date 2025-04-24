25 NİSAN CUMA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da Cuma günü hava sabah saatlerinde puslu olacak. Ardından sisli hava dağılsa da bulutlu hava devam edecek ancak güneş yer yer kendini gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek.