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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayete karışan emekli polis kendini vurdu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayete karışan emekli polis kendini vurdu

        Tekirdağ'da cinayete karışan bir kişinin taksi ile İstanbul'a geldiği ihbarını değerlendiren polis şüpheliyi takibe aldı. Gece saatlerinde yaşanan olayda takip edildiğini fark eden şüpheli bir süre kaçtı ancak kaza yapınca durmak zorunda kaldı. Aracın yanına giden polisler, emekli polis olduğu belirlenen şoförün kafasına sıkarak yaşamına son verdiğini gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:14
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        Cinayete şüphelisi kendini vurdu!
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        Tekirdağ'da cinayete karışan bir kişinin taksi ile İstanbul'a geldiği ihbarını değerlendiren polis, taksinin Büyükçekmece'den geçtiğini fark etti.

        DHA'nın haberine göre polis taksiyi takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden taksi şoförü bir süre kaçtı ancak kaza yapınca durmak zorunda kaldı.

        Kaza yapan aracın yanına giden polisler, şoförün kafasına sıkarak intihar ettiğini gördü. İntihar eden kişinin emekli polis memuru Soner Kırdaş olduğu tespit edildi.

        TEKİRDAĞ POLİSİ İHBARDA BULUNDU

        Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Büyükçekmece Güzelce Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Tekirdağ'daki polis memurları, cinayete karışan bir kişinin 34 plakalı bir taksiyle İstanbul'a kaçtığı yönünde ihbarda bulundu. Taksinin plakasını alan ekipler kent genelinde aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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        TAKİBE ALINDI, POLİSTEN KAÇTI

        Yapılan çalışmalarda söz konusu ticari taksinin Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nden geçtiğini tespit etti. Ekipler bunun üzerine taksiyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şoför kaçmaya başladı. Silivri yönüne kaçan şoför Güzelce Mahallesi Güzelşehir mevkiine geldiğinde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Taksinin kaza yaptığını gören polis ekipleri araca doğru gittiklerinde sürücünün içeride yan koltuğa doğru yattığını gördü. Sürücüyü kontrol eden ekipler, zanlının silahla kafasına sıkarak intihar ettiğini fark etti. İntihar eden kişinin cinayet şüphelisi emekli polis memuru Soner Kırdaş olduğu tespit edildi. Kırdaş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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