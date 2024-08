Hafriyat taşıma izin belgesi, hafriyat taşıma kabul belgelerin denetlendiğini söyleyen Erdinçler, "Eğer kamyonlarda bu belgelerden bir tanesi ya da ikisi de yoksa her biri için ayrı ayrı yasal işlem uygulanıyor. Ayrıca izin belgesi yoksa kamyonun üstündeki yükün, teslim aldığı şantiyeye geri boşaltılması sağlanıyor. Ondan sonra boş olarak gitmesine izin veriliyor. Araç takip sistemleri bizim için çok önemli. Her kamyonda araç takip cihazı var. Bu cihazın aktifliğini de kontrol ediyoruz. Çünkü bu cihaz sayesinde kamyonun nereye gittiğini, damperini nerede kaldırdığı gibi her şeyini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi hafriyat taşımacılığının daha düzenli yapılması için gerçekleştirilen denetimler. Şu an sadece belge kontrolü yapıyoruz. Eğer belge yoksa kamyon sahibine 116 bin liralık cezai yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı.