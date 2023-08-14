İstanbul'da gri gökyüzü! İstan"bulut"
İstanbul'da kuvvetli poyraz ile birlikte kapalı ve nemli hava etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden alınan görüntülerde gri bulutlarla şehrin gri hali gözler önüne serildi
Türkiye'nin büyük bölümü Basra Körfezi üzerinden gelecek sıcak havanın etkisindeyken, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'nde kapalı ve yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul'un bugün öğle saatlerinde gri bulutlar altında kaldığı görüntüler kameralara yansıdı.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
GRİ İSTANBUL
Temmuz ve ağustos aylarında yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalan İstanbul'da ise sonbaharı andıran hava var.
Hafta sonundan itibaren etkili olan poyrazla birlikte yüksek nem oranıyla birlikte ılık ve kapalı bir hava etkili oluyor. Kapalı, rüzgarlı ve ılık havanın cuma gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.