İstanbul'da gökyüzünde pembe bulut kümeleri
İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü
İstanbul'da Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Heyecana neden olan görüntülerin Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktığı öğrenildi.
Olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu belirtildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.