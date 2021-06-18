İstanbul'da FETÖ operasyonu; 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyetine götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.